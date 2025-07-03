Из бюджета Башкирии потратят 4 млн рублей на сувенирные панно

ГКУ Башкирии «Хозяйственное управление заключило контракт на изготовление сувенирных панно с ООО «Учебно-производственное предприятие народно-художественных промыслов "Артель"», сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта — 4 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Товар необходимо поставлять партиями по заявкам заказчика до 25 декабря. Необходимо изготовлять семь видов панно: «Лесное озеро», «Охота с гончими», «Птицы» и «Башкирский быт» (по восемь штук), «Башкортостан — любимый край» и «На просторе» (по десять штук) и «Охотник с беркутом» (15 штук). Стоимость одного изделия — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

ООО «Учебно-производственное предприятие народно-художественных промыслов "Артель"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2000 года в Уфе. Компания занимается производством изделий народных художественных промыслов. Владельцем является Наиль Бадретдинов. Выручка в 2024 году составила 20,6 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

Майя Иванова