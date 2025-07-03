В Перми может появиться молодежный градостроительный совет

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил создать в Перми молодежный градостроительный совет. Об этом он заявил на заседании краевого правительства. Глава региона отметил, что такой формат даст представителям градостроительной отрасли «мнение со стороны». Он пояснил, что подобный опыт взаимодействия с молодежью уже практикуется в сфере туризма, а также использовался при подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной Войне. «Готов утвердить этот совет, если ребята не против в него вступить»,— подчеркнул губернатор.