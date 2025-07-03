Средняя стоимость долгосрочной аренды в Самаре с начала года снизилась на 6,7%

В Самаре медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в июне 2025 года составила 28 тыс. руб., что на 6,75 меньше, чем в начале года. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Количество сдаваемых квартир в Самаре в июне уменьшилось на 2,3%, но за полгода увеличилось на 36,9%. Интерес к аренде жилья растет: в июне число просмотров объявлений увеличилось на 17,6%, а с начала года — на 44,3%.

В других городах-миллионниках медианная стоимость долгосрочной аренды в июне 2025 года составила 34 тыс. руб. За первый месяц лета этот показатель вырос на 1,7%, а с начала года снизился на 6,3%.

Андрей Сазонов