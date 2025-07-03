В Башкирии приняли закон о продаже алкоголя в летних кафе
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о новом порядке реализации алкоголя в летних кафе, сообщает пресс-служба Курултая республики. Документ был принят на итоговом заседании весенней сессии парламента.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
С 1 сентября розничная продажа спиртного в сезонных летних залах общепита будет возможна по правилам розничной реализации алкоголя в общепите после получения торговой точкой заключения о соответствии требованиям к таким объектам.
Конкретные требования и порядок получения соответствующего заключения определит правительство Башкирии.
«Новые требования вступают в силу только осенью, поэтому у бизнеса будет время на подготовку»,— прокомментировал спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.