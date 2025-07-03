ЮУрГУ вошел в топ-20 вузов по зарплатам выпускников-юристов

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) занял 17 место в рейтинге вузов России по зарплатам выпускников в правовой сфере. В этом году средняя зарплата выпускников-юристов университета составила 87 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе агентства SuperJob.

ЮУрГУ опустился на одну позицию по сравнению с прошлым годом. По данным исследования, 59% выпускников остаются работать в Челябинске.

На первом месте в рейтинге вузов с высокими зарплатами выпускников-юристов Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с зарплатой 220 тыс. руб., за ним следует Московский государственный университет имени Ломоносова с 190 тыс. руб. Третье место делят Санкт-Петербургский государственный университет и ВШЭ, где выпускники в среднем зарабатывают по 160 тыс. рублей.

Евгения Пономарева