В Балашове в 2025 году отремонтируют свыше 2 км тротуарной сети

В Балашове Саратовской области в этом году специалисты обновят более 2 км тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Работы по ремонту пешеходных зон вблизи социально значимых объектов проводятся в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В этом году она затронет в общей сложности 33 района области.

По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Михаила Бутылкина, на ремонт тротуарной сети в Балашове в 2025 году потратят 10 млн руб. Он отметил, что к настоящему времени проведены работы на трех участках, еще столько же участков ремонтируют.

Павел Фролов