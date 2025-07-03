В Удмуртии организуют первую летнюю смену для детей с сахарным диабетом

В Удмуртии организуют первую специализированную летнюю смену для детей с сахарным диабетом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева во «ВКонтакте». В августе санаторий «Селычка» примет две группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Авдеева, ВКонтакте Фото: Ольга Авдеева, ВКонтакте

Ольга Авдеева рассказала, что еще недавно было сложно представить ребенка с сахарным диабетом, отдыхающего в лагере. Родители опасались оставлять детей с диагнозом одних. «Лагеря не брали таких детей — нет специалистов, кто будет наблюдать за ребенком и в случае чего окажет помощь»,— написала детский омбудсмен.

Грант на организацию смены был выигран при участии удмуртской общественной организации родителей детей с сахарным диабетом «ДиаЛига». Они подготовили заявку на грант и собрали письма поддержки.

С детьми в группах будет работать психолог, чтобы несовершеннолетние могли принять свой диагноз и повысить уверенность. Также запланированы оздоровительные мероприятия.