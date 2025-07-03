Делегацию Башкирии на «Иннопроме» будут развозить за 4 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключило с казанским ООО «Айро» договор о транспортном обслуживании делегации Башкирии для участия в промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Информация о контракте стоимостью 3,9 млн руб. опубликована на сайте госзакупок. Средства будут выделены из регионального бюджета.

В услуги входит трансфер из аэропорта до гостиниц Marins Park Hotel и Hyatt Regency Ekaterinburg и обратно, а также из гостиниц до выставочного центра «Екатеринбург экспо» и обратно. Членов делегации будут перевозить в минивенах и легковых автомобилях бизнес-класса, работников СМИ — в 19-местном микроавтобусе.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» пройдет 7–10 июля, правительство Башкирии и Башкирская содовая компания — ее титульные партнеры.

Идэль Гумеров