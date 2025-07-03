Оборот общепита в Прикамье снизился на 3,5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — мае 2025 года достиг 354,5 млрд руб., что составляет 101,2% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания составил 20,5 млрд руб. Это на 3,5% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2025 года составлял 52 млрд руб., что соответствует 39 дням торговли.