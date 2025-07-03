В Рыбинске пройдет джазовый фестиваль

В Рыбинске 31 июля — 2 августа пройдет 5-й российский фестиваль «Джаз на родном языке», который подразумевает серию концертов под открытым небом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Выступления будут проходить ежедневно на балюстраде в Волжском парке. Откроет фестиваль группа «Однаночь» из Владимира, которая работает на стыке блюза и джаза. В первый же день запланировано выступление самого известного барда Ярославского региона Леонида Вейсблата и гитариста Евгения Рассолова вместе с рыбинской группой «Inception Band».

В рамках фестиваля состоятся также выступления ярославского ансамбля Алены Войской, московского трио «Второе приближение», народной артистки Бурятии Бадма-Ханды Аюшеевой, этно-фьюжн группы Екатерины Унгвари, одного из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новика.

Отдельное место в фестивале займет проект «М-8» (Архангельск — Ярославль), который предложит послушать авторскую музыку и стихи Стаса и Вадима Майнугиных с деталями северной этники от гитариста Тима Дорофеева из Архангельска.

Алла Чижова