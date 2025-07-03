Пять крупнейших застройщиков Прикамья возводят почти 1 млн кв. м жилья

Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» опубликовал «топ» девелоперов Пермского края по объему текущего строительства за первую половину 2025 года. В топ-5 вошли местные и одна федеральная девелоперская компания. Согласно данным ЕРЗ, по состоянию на 1 июля суммарно первые пять компаний рейтинга с самыми крупными показателями возводят в регионе 939,8 тыс. кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первое место рейтинга занял ПЗСП с объемом строящегося жилья 366,7 тыс. кв. м. В Пермском крае компания занимает 19,4% доли рынка, в стадии строительства у ПЗСП находится девять комплексов. На втором месте закрепилась строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг», основанная в Краснодаре. В Прикамье корпорация возводит 179 тыс. кв. м жилья в трех комплексах. Доля рынка этого игрока в крае составляет 9,3%. Третье место «топа» – за застройщиком ПМД, в стадии строительства которого находится 137,9 тыс. кв. м — это пять ЖК и 7,2% доли регионального рынка. На четвертом месте группа «Оникс» (134,8 тыс. кв. м), девелопер строит три комплекса и занимает на рынке 7%. Пятерку лидеров замыкает «Стройпанелькомплект» с объемом строящегося жилья 121,3 тыс. кв. м — это три ЖК и 6,3% доли на рынке.

Следующие позиции рейтинга в Прикамье заняли СГ «Развитие» (91,8 тыс. кв. м в стадии строительства), «Ингрупп» (87,5 тыс. кв. м), кировская компания «Железно» (70,2 тыс. кв. м), удмуртская ГК «Федерация» (60,8 тыс. кв. м) и «Мегаполис» (59,2 тыс. кв. м).