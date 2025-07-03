В Серпухове молодую мать и ее няню задержали за распространение наркотиков

В подмосковном Серпухове задержаны две гражданки среднеазиатской республики. Они делали закладки с наркотиками во время прогулок с годовалым ребенком, в том числе и на детских площадках, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным министерства, в марте одна из женщин в мессенджере получила предложение о распространении запрещенных веществ. Она согласилась на подработку, а также привлекла няню своей малолетней дочери. При досмотре у задержанных нашли три свертка с порошком. Еще два пакетика изъяли из тайников на улице Советской.

В квартиры, где жили подозреваемые, полицейские обнаружили еще 106 свертков с запрещенным веществом. Как показала эксперта МВД, в 11 изъятых свертках содержится мефедрон, остальные пока исследуют. Возбуждены три уголовных дела по ст. 30 и 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), которые соединены в одно производство. Обе женщины арестованы.