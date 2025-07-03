Жителя Тутаева приговорили к лишению свободы за невыплату алиментов

Жителя Тутаева приговорили к 8 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов 13-летней дочери. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области. Производство по взысканию алиментов велось в отделе судебных приставов по Тутаевскому и Большесельскому районам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебный пристав уже привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, но это не побудило его предпринять меры для трудоустройства или погашения долга.

В ходе дознания установили, что мужчина умышленно и систематически уклонялся от исполнения судебного решения. Уголовное дело направили в суд, и Тутаевский городской суд вынес обвинительный приговор.

Антон Голицын