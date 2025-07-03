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Между Казанью и Абу-Даби запустят прямые рейсы

В декабре этого года между Казанью и столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить прямые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Etihad Airways.

Международный аэропорт Казани

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Авиарейсы планируют выполнять с 4 декабря 2025 года три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Для перелетов будут использоваться самолеты Airbus A320.

Авиакомпания также сообщила о запуске новых рейсов между Абу-Даби и городом Салала (Оман) с 21 мая 2026 года и между столицей ОАЭ и Краковом (Польша) с 16 июня 2026 года.

Диана Соловьёва