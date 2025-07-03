Глазовчанке дали десять лет колонии за попытку сбыта более 4 граммов метадона

Глазовский райсуд Удмуртии вынес приговор неоднократно судимой 41-летней глазовчанке за попытку сбыта наркотиков (ст. 228.1 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 29 марта ее неизвестный соучастник приобрел наркотики для продажи. В состав смеси входило 4,35 г метадона. После этого неизвестный сделал тайниковую закладку в Ижевске, чтобы передать ее бесконтактным способом подсудимой. Данные о местоположении он отправил фигурантке через интернет.

Подсудимая забрала наркотики и спрятала их в интимном месте. По прибытии в Глазов ее задержали полицейские. Во время досмотра фигурантка рассказала о наличии при ней наркотиков. Запрещенные вещества были упакованы в 11 свертков.

Суд среди прочего учел факт повторного преступления в сфере оборота наркотиков, наличие неснятых и непогашенных судимостей, а также признание вины, и назначил фигурантке 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.