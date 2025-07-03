В Ульяновской области предпринимательницу обвиняют в сбыте немаркированных сигарет диспансеру

В Сенгилеевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которая обвиняется в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (ч .6 ст. 171.1 УК РФ). Дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году индивидуальный предприниматель заключила контракт на поставку сигарет в психоневрологический диспансер в поселке Лесной для нужд пациентов на сумму свыше 1,9 млн руб.

Во время исполнения контракта она захотела снизить финансовую нагрузку и приобрела 6,5 тыс. немаркированных пачек сигарет у неустановленного лица. Затем она поставила немаркированную продукцию в соцучреждение.

В ходе следственных действий немаркированную продукцию изъяли. Должностное лицо социального учреждения укрыло часть табачной продукции, которая в последующем также была установлена и изъята следователем.

Руфия Кутляева