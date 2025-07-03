В Татарстане выделят 9,2 млн руб. на материалы для проверки состояния опьянения

Из бюджета Республики Татарстан направят 9,2 млн руб. на приобретение материалов для медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Татарстана.

Планируется закупить тесты, реактивы и расходные материалы для проверки наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Средства будут направлены для обеспечения работы клинико-диагностической лаборатории Республиканского наркологического диспансера Минздрава Татарстана. Материалы будут использоваться для проведения химико-токсикологических исследований.

Диана Соловьёва