За кражу велосипедов у курьеров осужден житель Красноярска

Суд Центрального района Красноярска рассмотрел уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении велосипедов и сотовых телефонов. Общая сумма ущерба составила 310 тыс. руб., сообщил Telegram-канал «МВД 24».

Как установило следствие, в ноябре 2023 года злоумышленник похитил пять велосипедов у курьеров службы доставки, которые те ненадолго оставляли возле жилых домов. Еще шесть велосипедов обвиняемый забрал из подъездов многоэтажек. «Покатавшись какое-то время, он продавал похищенное случайным прохожим»,— рассказали в правоохранительном ведомстве.

Полицейские также доказали причастность фигуранта дела к трем кражам сотовых телефонов.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима.

Михаил Кичанов