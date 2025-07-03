Двое сотрудников автозавода и «Нижновнерго» скончались на работе

Нижегородская трудовая инспекция проверит два случая смерти на рабочем месте нижегородцев предпенсионного возраста. Утром 2 июля 56-летний начальник отдела одной из дирекций ООО АЗ «НАЗ» вышел на улицу в место для курения. Там ему стало плохо, он упал. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи была вынуждена констатировать смерть работника.

А в Арзамасе 30 июня на работе скончался 61-летний начальник участка Службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго». Поздним вечером его обнаружили в служебном кабинете, медики скорой подтвердили смерть мужчины. По словам руководителя Гострудинспекции в Нижегородской области Ильи Мошеса, начато расследование обоих случаев на производстве со смертельным исходом, чтобы установить их причины.

Иван Сергеев