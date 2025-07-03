Компания Владимира Матыцына получила заключение экспертизы на проект АЗС в Краснокамске

ООО «Микросилика», принадлежащее пермскому бизнесмену Владимиру Матыцыну, получило положительное заключение экспертизы на проект строительства АЗС в Краснокамском городском округе. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, объект разместится на земельном участке площадью 1,2 га возле трассы Екатеринбург — Казань, у отворота к поселку Майскому. Заключение экспертизы датировано 1 июля. Техзаказчиком проекта выступило пермское ООО «СК «Евроинвест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Микросилика Фото: Микросилика

Год назад компания «Микросилика» анонсировала возведение многофункционального комплекса придорожного сервиса в Краснокамском округе. В мае 2024 года краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту предприятия статус «приоритетный инвестпроект».

Придорожный сервис планируется разместить на двух участках суммарной площадью 1,2 га в сельском поселении Майское, в 250 м до отворота к поселку Майскому. Ранее там располагалась АЗС сети обанкротившейся группы «ДАН». В строительство вложат 110 млн руб., стройка намечена на 2024–2026 годы. В состав комплекса войдут многотопливная АЗС, высокоскоростная ЭЗС для электромобилей, паркинг, минимаркет, пункт питания и прочие объекты.