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Коммерсантъ FM
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Из СПбГУ уволился арестованный за террористический лозунг профессор

Профессор СПбГУ Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после того, как был арестован судом на 10 суток. Причиной ареста стала публикация в соцсети, посвященная признанному террористическим и запрещенному в России украинскому военизированному подразделению.

Как сообщила пресс-служба учебного заведения, господин Суворов был 26 июня помещен под административный арест на 10 суток. После этого в вузе было начато служебное разбирательство. В день ареста «Суворовым подано заявление об увольнении», уточнила пресс-служба.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила «РИА Новости», что профессора арестовали по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. В 2022 году Суворов опубликовал в соцсетях пост с лозунгом украинского «Легиона "Свобода России"» (внесен в список террористических организаций в РФ, запрещен).

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