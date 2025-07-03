Из СПбГУ уволился арестованный за террористический лозунг профессор

Профессор СПбГУ Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после того, как был арестован судом на 10 суток. Причиной ареста стала публикация в соцсети, посвященная признанному террористическим и запрещенному в России украинскому военизированному подразделению.

Как сообщила пресс-служба учебного заведения, господин Суворов был 26 июня помещен под административный арест на 10 суток. После этого в вузе было начато служебное разбирательство. В день ареста «Суворовым подано заявление об увольнении», уточнила пресс-служба.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила «РИА Новости», что профессора арестовали по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. В 2022 году Суворов опубликовал в соцсетях пост с лозунгом украинского «Легиона "Свобода России"» (внесен в список террористических организаций в РФ, запрещен).