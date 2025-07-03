В Энгельсе против директора УК возбудили дело об ущербе ресурснику на 1,7 млн

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организации ущерба на сумму свыше 1,7 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ) в отношении директора ООО «Технологии инженерных систем». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что с февраля 2024 года по март 2025 года собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах перечислили управляющей компании (УК) свыше 1,7 млн руб. за электроэнергию. Речь идет об ООО «Технологии инженерных систем».

При этом глава УК не передал деньги поставщику услуг, а потратил их по своему усмотрению. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов