В Зауралье задержали двух иностранцев за организацию незаконной миграции

УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В качестве подозреваемых задержаны два гражданина одной из стран СНГ, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение помогли иностранному гражданину перейти государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Организаторы, по данным УФСБ, разработали план, доставили иностранца в приграничную зону Мендыкаринского района Костанайской области на автомобиле, а затем с целью конспирации сменили машину и въехали из Казахстан через КПП «Звериноголовское» на территорию Курганской области. Мигрант пешком направился в сторону РФ, а организаторы с помощью интернета контролировали его местонахождение и передвижение, считает следствие. Но после пересечения госграницы иностранца задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Расследование уголовного дела продолжается.