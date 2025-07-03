В Ульяновске глава фирмы, строившей жилье для сирот, обвиняется в мошенничестве

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере в Ульяновской области. В преступлении обвиняется 40-летний руководитель ООО «Спецстройпроект», который, по данным следствия, нарушил условия контракта с региональным министерством. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что договор предусматривал строительство многоквартирного дома для сирот в Ульяновской области. Однако руководитель фирмы допустил серьезные отклонения от проектной документации и нарушил права граждан.

Сумма ущерба, причиненного бюджету, составила 1,9 млн рублей. Обвиняемому грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (до десяти лет лишения свободы).

Георгий Портнов