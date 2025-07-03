Краевое ГУФСИН опровергло информацию о голодовке в колонии особого режима

Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю опровергла информацию о голодовке трех осужденных в исправительной колонии. «Документов на объявление голодовки от осужденных в администрацию учреждения не поступало. Пищу осужденные принимают. Учреждение работает в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее новость о начале голодовки в ИК №35 опубликовал паблик «Реальная ОНК Пермского края». «Поводом стало то, что администрация колонии и прокуратура фактически лишили людей права и возможности на замену наказания,— сообщили в соцсети.— У одного из осужденных был суд сегодня, днем, а утром на него оформили рапорт. Двое других собирались подавать документы через две недели. Все трое осужденных сегодня получили взыскание 15 суток и уже закрыты в ШИЗО».

Исправительная колония №35 расположена в Чусовском районе и имеет особый режим содержания. В учреждении отбывают наказание более 700 осужденных.