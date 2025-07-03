Экс-замглавы управления миграции омского МВД будут судить за взятки алкоголем

Омское управление СКР завершило расследование дела бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции регионального МВД, обвиняемого в коррупции. По статье УК о получении взятки (ч.3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) экс-полицейскому грозит от семи до 12 лет лишения свободы, рассказала официальный представитель следственного ведомства Лариса Болдинова.

По информации прокуратуры Омской области, в период с декабря 2022-го по декабрь 2023 года обвиняемый в помещении экспресс-кафе вьетнамской кухни брал взятки спиртными напитками и продуктами питания на общую сумму 43 тыс. руб. Это было платой за незаконную выдачу разрешения на временное проживание граждан Вьетнама.

Кроме того, говорится в деле, в октябре 2023 года замначальника управления миграции получил от директора фирмы подарочную карту на сумму 150 тыс. руб. в магазин часов за выдачу разрешения на временное проживание двум иностранным гражданам. Впоследствии приобретенные на данную карту дорогостоящие часы были изъяты в квартире полицейского.

Вину бывший страж порядка не признал. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 5 млн руб.

Илья Николаев