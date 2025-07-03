Челябинские полицейские задержали ОПГ мошенников в сфере перевозок

Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области задержали семь человек из разных регионов возраста от 22 от 53 лет, подозреваемых в мошенничестве в сфере перевозок (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шестеро находятся в СИЗО, еще одна соучастница — под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, участники ОПГ, играющие различные роли в преступной иерархии, похищали у компаний и предпринимателей деньги путем обмана и злоупотребления доверием. Так, от их действий пострадала челябинская транспортная организация. Представитель обратился в полицию, сообщив об ущербе в 100 тыс. руб. В компании отметили, что их обманули посредники, присвоившие себе деньги за перевозку груза. Во время расследования выяснилось, что ОПГ работала от имени организации из Ростовской области, которую оформили на 49-летнего местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни. Сотрудники заключали договоры с перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой через электронную почту или мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не выполняли условия договора.

После установления участников группировки полицейские выезжали в служебную командировку в Рязанскую, Ростовскую, Белгородскую и Калужскую области. По местам проживания подозреваемых, а также в офисе компании провели обыски и изъяли документы и другие вещественные доказательства. Установили еще более десяти участников незаконного бизнеса, их проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Виталина Ярховска