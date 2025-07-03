На улице Мильчакова в Перми ограничат движение

С 6 по 16 июля в Перми будет закрыт перекресток в начале ул. Мильчакова. Это вызвано работами по переустройству коммуникаций и строительству перекрестка в проектном варианте.

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Как сообщает краевой минтранс, схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до ул. Мильчакова будет изменена. Автобусы будут курсировать в объезд: при движении ул. Мильчакова в сторону рынка после остановки «Ул. Таврическая» они будут сворачивать на ул. Связистов, выезжать на ул. Овчинникова и останавливаться уже на шоссе Космонавтов (остановка «Ул. Мильчакова»). В обратном направлении, от рынка, автобусы будут делать остановку на шоссе Космонавтов (остановка «Ул. Мильчакова») и двигаться далее по ул. Овчинникова и ул. Связистов до остановки «Ул. Таврическая».

На время закрытия перекрестка остановка «Ул. Вильвенская» функционировать не будет.