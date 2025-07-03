Путин назначил нового руководителя управления СК по Республике Алтай
Указом президента РФ Владимира Путина на должность руководителя управления Следственного комитета России по Республике Алтай назначен полковник юстиции Константин Мальцев. Об этом рассказали в ведомстве.
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Ранее Константин Мальцев работал в прокуратуре, в 2007 году был принят в Следственный комитет. В 2012 году он занял пост заместителя руководителя управления СК по Алтайскому краю, в 2022 году — первого заместителя руководителя управления СК по Томской области.
В октябре 2024 года предшественник Константина Мальцева на посту руководителя управления СК по Республике Алтай, генерал-майор Виталий Батищев возглавил омское управление ведомства.