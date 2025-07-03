В Копейске возбудили уголовные дела после взрыва предмета у жителя в руках

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовные дела после взрыва в руках у жителя Копейска, владеющего оружием, неизвестного предмета по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, днем 2 июля в руках у 60-летнего местного жителя на улице Жданова взорвался неустановленный предмет. Из-за полученных травм врачи ампутировали ему кисти обеих рук.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Дома у пострадавшего во время обысков нашли обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха. Продолжается сбор сведений, характеризующих личность копейчанина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы его действий. Ход и результаты расследования уголовного дела поставил на контроль руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин.

Виталина Ярховска