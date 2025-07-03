В ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани из-за ливня обвалился потолок

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за прошедшего ливня обвалился потолок в ТЦ «Оазис Плаза», сообщил глава города Иван Ямашев в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате обвала нет, в торговом центре уже ликвидируют последствия произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева

Из-за сильного дождя в Нягани оказались также подтоплены придомовые территории, парковки, подъезды и городские улицы. В частности, вода подтопила подъезды домов №2 на ул. Строительная, №47 в Первом микрорайоне, №5 в Четвертом микрорайоне, №19, 21, 44 во Втором микрорайоне, а также двор домов №6, 7, 8 в том же микрорайоне. Кроме того, оказалась подтоплена квартира в доме №99 на ул. Интернациональная.

Воду выводят из подтопленных помещений, в некоторых домах отключали электричество из-за намокания электрощитов. Некоторые ливневки пришлось прочищать, другие были в рабочем состоянии и просто не справились с объемом поступившей воды. Одному из домов также потребовался ремонт кровли.

Ирина Пичурина