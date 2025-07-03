Правительство Японии усилило меры по предотвращению «мегаземлетрясения»

Правительство Японии предупредило 723 муниципалитета в 30 префектурах о 80% вероятности мощного землетрясения в районе Нанкайского желоба в ближайшие 30 лет. Об этом сообщает газета Asahi.

Согласно обновленным оценкам, ущерб от возможного «мегаземлетрясения» в районе впадины Нанкай может затронуть районы от Ибараки до Окинавы. Ожидаются толчки от 6 баллов и цунами высотой более 3 метров. Вероятность, что сеймособытие произойдет в ближайшие 30 лет достигает 80%.

Согласно заявлению правительства Японии в марте, подобное сейсмособытие может привести к ущербу в размере до $1,81 трлн.

Изначально план действий по борьбе со стихийными бедствиями, был разработан в 2014 году. Сам прогноз относительно природного катаклизма в Нанкайском желобе был сделан в 2012 и 2013 годах.