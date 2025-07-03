В Нью-Джерси упал самолет с 14 людьми на борту

Одномоторный самолет с 14 людьми на борту упал в округе Глостер в штате Нью-Джерси в США. Как минимум пять человек пострадали. Об этом сообщает портал Nj.com.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Глостер подтвердило информацию о крушении самолета и назвало его «инцидентом с массовыми жертвами».

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), парашютный самолет Cessna 208B, на борту которого находились 15 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта около 17:30.

Минимум пять пострадавших были доставлены в больницу университета Купера в Кэмдене. Их состояние неизвестно.