Глава СКР поручил проверить дело о гибели подростка в ДТП в Саратовской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ДТП в селе Подлесное Марксовского района Саратовской области. Напомним, водитель автомобиля «Лада Веста», член цыганского табора, насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Среди местных жителей инцидент вызвал волну возмущения.

Сельчане требуют, чтобы власти приняли меры против представителей этнической группы. По их словам, эти лица часто совершают противоправные действия.

СУ СКР по Саратовской области инициировало передачу дела от МВД в производство следователя СК. Начальнику регионального следственного управления ведомства Дмитрию Костину поручено провести процессуальную проверку и представить доклад о принятых решениях.

Нина Шевченко