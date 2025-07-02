Разгуляй-поле

Прокуратура края обратилась в суд с требованием расторгнуть две сделки с участком в историческом центре Перми, на ул. Клименко, 16. Территория площадью 878 кв. м в 2022 году была продана администрацией Перми застройщику ООО «Транс Строй Инвест» за 131,7 млн руб., а затем общество реализовало актив Нине Бронниковой, матери известного в городе бизнесмена Дениса Бронникова. Надзорный орган считает, что ООО получило землю с нарушением процедуры, а затем перепродало ее госпоже Бронниковой по заниженной стоимости — 1,5% от кадастровой стоимости. В случае удовлетворения иска городской бюджет должен возвратить ООО сумму, уплаченную компанией по договору. В администрации претензии прокуратуры оперативно не прокомментировали. Экс­перты полагают, что защищаться в суде ответчикам будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление прокуратуры региона было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 11 июня. Согласно материалам суда, надзорный орган просит признать недействительными сделки, касающиеся участка по ул. Клименко, 16. Он находится в микрорайоне Разгуляй (Ленинский район) в историческом центре Перми, площадь объекта составляет 878 кв. м. Согласно кадастровой карте, разрешенное использование земли — под среднеэтажную застройку. 14 июня 2022 года департамент земельных отношений по договору купли-продажи передал участок ООО «Транс Строй Инвест». Спустя год и четыре месяца общество продало актив физическому лицу Нине Бронниковой.

Прокуратура требует признать эти сделки недействительными и применить двустороннюю реституцию. Так, госпожа Бронникова должна возвратить учас­ток муниципалитету, а ООО «Транс Строй Инвест» вернуть ей 2,639 млн руб., уплаченных по договору. В свою очередь, администрация Перми должна возвратить ООО 131,7 млн руб. Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрыта. В администрации Перми на вопросы относительно позиции муниципалитета по иску оперативно не ответили.

Источник, знакомый с позицией прокуратуры, говорит, что спорный земельный участок был предоставлен ООО «Транс Строй Инвест», поскольку компания владела расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Это позволило выкупить актив без обязательной по общему правилу процедуры торгов. Позже этот участок был перепродан Нине Бронниковой, которую заявитель считает лицом, аффилированным с обществом. «Проверкой установлено, что объекты на земельном участке отсутствуют, а цена продажи составила 1,5% от кадастровой стоимости, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд с иском о признании сделок ничтожными»,— утверждает собеседник «Ъ-Прикамье».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Транс Строй Инвест» зарегистрировано в 2006 году, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором и бенефициаром юрлица указан Ильяс Махмудов. С 2023 года общество не публикует финансовых показателей, на тот период доходы общества составили 2,64 млн руб., чистый убыток — 8,265 млн руб. Активы ООО оцениваются в сумму 2,37 млн руб.

Нынешний владелец спорного участка Нина Бронникова — мать известного в Перми бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Дениса Бронникова. На данный момент формально он не является владельцем или со­владельцем каких-либо юрлиц. Госпожа Бронникова является учредителем ряда ООО, в число учредителей которых входил господин Бронников. Компании работают в сфере управления недвижимостью, оптовой торговли, производства металлических изделий. Нине Бронниковой также принадлежит 51% долей в ООО «ДНТ Липовая Роща», а директором этого общества в «СПАРК-Интерфакс» указан Ильяс Махмудов.

20 июня арбитражный суд по заявлению прокуратуры Пермского края принял обеспечительные меры в рамках спора о возврате участка. Суд запретил Роскадастру предпринимать действия, касающиеся регистрации прав на объект, а также его межевание, раздел и перераспределение.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов сказал, что сделка по передаче прав на участок от ООО «Транс Строй Инвест» к Нине Бронниковой по «символической» цене может быть связана с попыткой «консолидировать» титул права собственности на частное лицо, которое не связано с корпоративными рисками общества. «При этом сохраняется возможность перепродажи по рыночной цене, выводя скрытую маржу на следующий виток сделки. Если у общества имеются кредиторы или налоговые претензии, такое дробление еще и экранирует актив от потенциального взыскания»,— говорит эксперт.

По его словам, теоретически ответчики могут занять позицию «добросовестного приобретателя». Например, возможно представить документы БТИ или разрешения, из которых следует, что на дату выкупа недострой действительно числился, а его последующее исчезновение обусловлено, например, демонтажом аварийных конструкций. В этом случае понадобится независимая оценка, подтверждающая, что цена 2,64 млн руб. соответствует рыночному уровню для участка без обременений, чтобы отбить довод о явно заниженной стоимости. «Наконец, можно сослаться на истечение трехлетнего срока исковой давности для публичного иска, отсчитывая его либо от даты первой сделки, либо от даты внесения записи о государственной регистрации права собственности в ЕГРН, если удастся доказать, что прокурор мог узнать о нарушении раньше»,— пояснил господин Титов.

В то же время юрист полагает, что при данной доказательной базе — отсутствующий объект и демпинговая цена — перспектива защиты выглядит ограниченной. «Даже если удастся сохранить вторую сделку, отмена первой автоматически потянет за собой возврат участка муниципалитету, а обществу и Бронниковой придется довольствоваться лишь возвратом уплаченных сумм без ожидаемой „скрытой“ прибыли»,— считает Николай Титов.

Дмитрий Астахов