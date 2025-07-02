Масса МКС с момента запуска увеличилась в 10 раз

Масса Международной космической станции (МКС) с момента запуска первого модуля в 1998 году увеличилась в 10 раз.

«Первый модуль станции был запущен в 1998 году, и к 2025 году масса МКС достигла 420 тонн»,— говорится в статье журнала «Космическая техника и технологии» (цитата по «Интерфаксу»).

Масса МКС меняется от количества и типа пристыкованных к ней кораблей. Российские ракеты доставили к станции четыре модуля общей массой 45,6 тонн, американские — 312 тонн. Еще около 50 тонн составляет масса топлива, газов и жидкостей, а также доставляемых грузов.