На Дону предложили субсидировать транспортные расходы предпринимателей

Агентство стратегических инициатив представило комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовской области. Основные инициативы включают повышение лимитов финансовой помощи, компенсацию транспортных расходов и субсидирование подключения к энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил общественный представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии» в Ростовской области Сергей Андонов в ходе межотраслевой стратегической сессии «Устойчивая и динамичная экономика».

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«Каждый из участников нашей дискуссии определил, что на сегодняшний день проблема финансирования является номером один, и замалчивать ее не приходится никоим образом, поскольку даже в нынешних условиях высокой ключевой ставки предприятиям необходимо финансирование»,— заявил господин Андонов.

По словам спикера, наш регион является логистическим хабом и на новые территории, и в Азово-Черноморский регион. И в данном случае дофинансирование транспортных затрат является одной из ключевых проблем.

Среди других предложений — субсидирование технического подключения к энергосетям для среднего бизнеса, а также льготы для участников производственных цепочек, размещенных в Ростовской области. Эксперт также отметил необходимость развития системы профподготовки и популяризации рабочих специальностей в старших классах и колледжах.

По словам Андонова, важно также сочетать поддержку бизнеса с туристическими проектами. «Мы говорим о необходимости создания крупных событий на территории Ростовской области, потому что те самые координационные цепочки могут дать максимальный эффект», — подчеркнул представитель АСИ.

Валентина Любашенко