Перевозчикам грозят штрафом за опоздания

В Государственную думу внесен законопроект о штрафах за опоздание общественного наземного транспорта. Административную ответственность депутаты и сенаторы предложили внести за опоздание автобусов на 15 минут, для юрлиц штраф может достигнуть 30 тыс. рублей. Подобные предложения в Петербурге ранее не находили отклика ни среди городских властей, ни среди перевозчиков и пассажиров. Впрочем, полагают эксперты, ответственность может коснуться индивидуальных предпринимателей и доставщиков багажа, однако что для них будет считаться опозданием — неясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках настоящего законодательства административная ответственность за опоздание общественного транспорта не предусмотрена. Возможно лишь предъявление претензии и получение пассажиром компенсации в размере 3% от стоимости за каждый час ожидания, но не более полной цены билета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В рамках настоящего законодательства административная ответственность за опоздание общественного транспорта не предусмотрена. Возможно лишь предъявление претензии и получение пассажиром компенсации в размере 3% от стоимости за каждый час ожидания, но не более полной цены билета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициативу в нижнюю палату парламента внесли депутаты фракции ЛДПР вместе с их лидером Леонидом Слуцким и сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным. Как утверждают авторы инициативы в пояснительной записке, СМИ сообщают о постоянных проблемах с ожиданием наземного транспорта в городах России. Чаще всего задержки касаются автобусов, курсирующих в пригород. Как добавил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, маршруты ходят с постоянными задержками, которые не дают пассажирам планировать время поездки даже на работу.

«Так, проблема нарушения расписания автомобильным транспортом носит систематический характер, присутствует в разных субъектах страны, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующего правового регулирования»,— заключили авторы законопроекта.

В рамках настоящего законодательства административная ответственность за опоздание общественного транспорта не предусмотрена. Возможно лишь предъявление претензии и получение пассажиром компенсации в размере 3% от стоимости за каждый час ожидания, но не более полной цены билета. Также существует право обратиться в суд за возмещением убытков из-за задержки отправления или прибытия с опозданием. В местном комитете по транспорту не смогли уточнить, как часто петербуржцы обращаются в ведомство с подобными жалобами.

Депутаты от ЛДПР полагают, что ответственность за опоздания поможет снизить число случаев отклонения от расписания следования наземного транспорта. Они прописали для нарушителей штрафы в размере от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 10 до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Административная ответственность будет наступать при опоздании свыше 15 минут при городском сообщении, на 30 минут — при пригородном, на час — при междугороднем и на четыре часа — при международном.

При этом, добавили авторы инициативы, если задержка произошла по не зависящим от перевозчика причинам, то штрафа не последует. Ответственность по контролю нарушений предлагается возложить на МВД. Как ведомство будет следить за соблюдением расписания, в проекте не указывается. Как и то, какие причины считаются уважительными для задержки.

В кабмине законопроект сочли нецелесообразным и не поддержали. В правительстве РФ добавили, что сейчас задержка транспорта регулируется законом о защите прав потребителей и уставом автомобильного транспорта.

Как рассказали «Ъ-СПб» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», требования по их госконтракту уже предполагают существенные издержки для предприятия, если они не будут соблюдать время начала или окончания движения на маршруте согласно расписанию. Другие петербургские перевозчики законопроект не комментируют, пока он не вступил в силу, однако они сомневаются, что тот пройдет чтения в Госдуме — как минимум в такой редакции.

Законопроект, хоть и имеет своей целью урегулирование пассажирских перевозок и улучшение их качества, однако не совсем понятно, каким образом он будет реализовываться на практике, считает заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Речь идет о широком спектре случаев, когда опоздание транспорта не будет зависеть от перевозчика: к ним можно относить в том числе погодные условия, заторы на дорогах, внезапную поломку и так далее. В связи с этим само количество и размер штрафов вряд ли сможет существенно пополнить бюджет, поскольку масштабы данной проблемы и допущенных перевозчиками нарушений не столь велики, заключил юрист.

Этот законопроект может быть инструментом регулирования: убрать с рынка тех, кто систематически подрывает доверие пассажиров. Главная цель — расчистить рынок от слабых и неорганизованных игроков, говорит управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Перевозками, причем пассажирскими в том числе, сегодня занимаются буквально все кому не лень, зачастую и те, кто не отвечает базовым требованиям качества и пунктуальности. В законопроекте речь идет именно о перевозках автомобильным и электрическим транспортом конкретно пассажиров и багажа»,— говорит эксперт. Именно вопрос о включении багажа в данном случае может помочь трактовать закон разными способами — нужно понять, кто занимается перевозкой багажа, а не только пассажиров. При этом, раз речь идет о штрафах для ИП в том числе, это значит, что они также широко представлены в отрасли, но почему-то решили, что этот сектор очень выгодный и не требует особых знаний и вложений, продолжает госпожа Косарева.

Как раз благодаря недобросовестным перевозчикам есть шанс, что этот механизм может стать источником дохода для бюджета: это может принести миллионы рублей в виде штрафов, особенно в регионах с высоким уровнем нарушений. Однако это скорее побочный эффект, заключила Екатерина Косарева.

При этом, отмечают эксперты, опоздание подразумевает, что транспорт ходит именно по обозначенному расписанию, то есть привлечь большое количество перевозчиков к ответственности не удастся.

Полина Пучкова