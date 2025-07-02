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Прокуратура проверит обстоятельства смертельной аварии на трассе М-4 «Дон»

После ДТП на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе, в котором погиб подросток, прокуратура Ростовской области организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия выехал заместитель Миллеровского межрайонного прокурора Артем Поштарук. По факту ДТП правоохранительным органом проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», смертельное ДТП произошло 2 июля. Кроме подростка в аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей.

Наталья Белоштейн

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