Прокуратура проверит обстоятельства смертельной аварии на трассе М-4 «Дон»

После ДТП на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе, в котором погиб подросток, прокуратура Ростовской области организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия выехал заместитель Миллеровского межрайонного прокурора Артем Поштарук. По факту ДТП правоохранительным органом проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», смертельное ДТП произошло 2 июля. Кроме подростка в аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей.

Наталья Белоштейн