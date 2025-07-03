Счетная палата недосчиталась реабилитации

Счетная палата (СП) проверила эффективность работы Минздрава в части медицинской реабилитации за 2022–2023 годы. Объем помощи, оказанной по этому направлению, продолжает расти. Однако аудиторы выявили ряд проблем: дефицит кадров, проблемы с прогнозом потребностей населения в реабилитации, нехватка оборудования в одних регионах и его простой — в других. Минздрав же заверяет, что доступность реабилитации «значительно выросла», а проблема кадров «успешно» решается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Счетная палата назвала «положительным изменением» увеличение объема медицинской реабилитации, оказанной за счет средств ОМС. В 2022 году аудиторы насчитали 1 348 981 случай такой помощи гражданам, а в 2023 году — уже 1 630 278 (рост на 20,8%). По предварительным оценкам СП, тенденция сохранится.

Медицинская реабилитация — комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма либо компенсацию утраченных. Право на такую реабилитацию имеют пациенты после острых заболеваний (инфаркт, инсульт, тяжелые инфекции и др.) и травм (ЧМТ, переломы, ожоги, спинальные травмы), после хирургических вмешательств, а также люди с хроническими заболеваниями и инвалидностью. С 2021 года в список добавилась реабилитация после COVID-19.

После этого аудиторы перешли к плохим новостям. Так, в 2023 году в каждом третьем регионе РФ обнаружился недокомплект кадров. Не хватает врачей физической и реабилитационной медицины, инструкторов по лечебной физкультуре, психологов, а также медсестер с профилями «медицинская реабилитация», «массаж» и «физиотерапия».

Аудиторы обратили внимание, что полноценная помощь пациентам предполагает участие эргореабилитолога (развивает навыки по самообслуживанию). Однако Минздрав РФ не разработал соответствующий профессиональный стандарт, как и для специальностей «медицинский логопед» и «специалист по физической реабилитации». Это мешает подготовке медработников и повышению их квалификации, говорится в отчете, поскольку образовательные программы разрабатывают на основе предусмотренных стандартами знаний и навыков.

Аудит показал, что в 2022–2024 годах почти половина общего объема финансирования федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» была потрачена на оснащение отделений медицинской реабилитации новым оборудованием (28,36 млрд руб.).

В частности, Минздрав утверждал, что в 2022 году было оснащено 147 медорганизаций, но СП заявила, что таковых было всего 61 медорганизация. Впрочем, в 2023 году стало уже 200 медорганизаций.

При этом СП обратила внимание на «дифференциацию оснащенности» в различных регионах: например, в 2023 году в Курганской области она составила 31%, а в Московской области — 98%. В ряде федеральных и региональных медорганизаций реабилитационное оборудование, закупленное в рамках федерального проекта, использовалось с неполной загрузкой. Причины этого разные — как отсутствие пациентов, так и нехватка кадров и коечного фонда.

Значительная часть закупленного оборудования была произведена за рубежом, отмечает палата, и его стоимость значительно выше российских аналогов. По данным Минздрава, в 2022–2024 годах регионы приобрели импортное оборудование на общую сумму 13,8 млрд руб. (52,6% от общего объема закупок), а федеральные организации — на 2,3 млрд руб. (66,9%). СП предложила правительству предусмотреть в федеральном проекте рост доли закупок отечественного оборудования.

Наконец, СП обратила внимание, что в 16 регионах потребность в медицинской реабилитации в 2021–2023 годах превысила объем соответствующей помощи в рамках ОМС.

Так, в Алтайском крае в 2023 году было зафиксировано 48 944 случая потребности в реабилитации при нарушении кровообращения головного мозга, онкологических заболеваниях и заболеваниях травматолого-ортопедического профиля. А в территориальной программе госгарантий для всех видов заболеваний было запланировано 19 254 случая, в 2,5 раза меньше необходимого. Палата предложила разработать и утвердить методику определения ежегодной потребности населения в медицинской реабилитации, чтобы планировать объемы помощи «в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Минздрав РФ не прокомментировал “Ъ” претензии и предложения аудиторов. Однако в ведомстве заявили, что в 2022–2024 годах доступность реабилитации «значительно выросла» благодаря увеличению финансирования системы ОМС. Также в Минздраве напомнили, что в рамках федерального проекта завершено переоснащение 520 региональных медицинских организаций и введено в эксплуатацию более 40 тыс. единиц оборудования. Кроме того, «успешно проводятся мероприятия по повышению кадровой обеспеченности», подчеркнули в ведомстве.

Наталья Костарнова