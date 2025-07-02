Свалкам определили бюджетные рамки

Правительство Нижегородской области утвердило пятилетнюю программу обращения с отходами с бюджетным финансированием в объеме 2,6 млрд руб. К 2030 году долю захоронения отходов планируется сократить вдвое, увеличить обработку мусора, а также ликвидировать три десятка несанкционированных свалок и восемь крупных объектов накопленного экологического ущерба. По мнению экологов, перед регионом остро стоит задача по утилизации промышленных и опасных отходов, однако вариантов решения этой проблемы власти не представили, а новая программа не приведет к выполнению указа президента о снижении захоронения мусора до 50%.

Экологи раскритиковали новую программу обращения с отходами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство экологии Нижегородской области опубликовало программу обращения с отходами (в том числе коммунальными) на 2025–2030 годы. Документ предполагает сокращение доли захоронения отходов в пользу обработки, строительство новых карт на полигонах региональных операторов обращения с ТКО, закупки мусорных контейнеров, а также решение застарелой проблемы с объектами накопленного экологического ущерба с промышленными отходами, образовавшимися еще с советских времен.

Финансирование программы на ближайшую пятилетку составит 2,6 млрд руб., из которых почти 2,5 млрд потратят из областного бюджета и 121,6 млн руб. — из средств муниципалитетов, отмечается в программе.

Новые мощности полигонов регоператоры будут вводить за свой счет, но с господдержкой в виде субсидий из областного и федерального бюджетов в объеме поступившего экологического сбора (вопрос с федеральными льготами еще прорабатывается — «Ъ»).

Ежегодно в Нижегородской области образуется в среднем 882,8 тыс. т коммунальных отходов — в основном это мусор IV–V классов опасности. В 2024 году шесть региональных операторов, обслуживающих девять зон, приняли от населения и юрлиц более 1 млн т отходов, из которых обработали 883,9 тыс. т, а оставшиеся — утилизировали. К 2030 году объем захоронения планируется снизить вдвое и сократить долю ТКО в общем объеме мусора, отправляемого на полигоны, с 86,5% до 68%. При этом доля обработки коммунальных отходов должна возрасти с сегодняшних 86,5% до 100%, отмечается в программе.

Также в ближайшие пять лет в Нижегородской области предстоит ликвидировать 28 несанкционированных свалок и восемь крупных объектов накопленного экологического ущерба.

В их числе известная свалка промышленных отходов «Черная дыра», которую не могут ликвидировать не один десяток лет, а работы сопровождаются громкими уголовными делами (недавно было осуждено руководство ГК «Корпорация "Газэнергострой"» за хищение 400 млн руб.). Также в планах ликвидации полигоны промышленных отходов заводов «Корунд» и «Заря» в Дзержинске, несанкционированные свалки на территории бывшей нефтебазы ООО «ЭкоТехОйл» в Павлово, в Балахнинском округе и на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Кроме новые карт полигонов, в Арзамасском округе в 2026 году в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» должен быть построен межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом годовой мощностью 160 тыс. т. Этот объект по концессии с правительством за 2,9 млрд руб. строит дочернее предприятие корпорации развития Нижегородской области ООО «Проект 3».

Региональные власти и региональные операторы прорабатывают внедрение технологии компостирования и максимального сокращения полигонного захоронения отходов. Отчасти это станет возможным благодаря производству RDF-топлива (Refuse-derived fuel), получаемого из мусора. Пока в регионе по-прежнему нет мощностей для утилизации отходов I–II классов опасности, к которым относятся батарейки и аккумуляторы, и в целом не хватает предприятий для обработки и утилизации отходов, признают в министерстве. Опасные отходы из-за нехватки специализированных полигонов продолжают копиться на территориях предприятий, отмечают авторы программы. В плане сбора ТКО планируется увеличить закупки мусорных контейнеров до 10,2 тыс. штук и обустроить 6,7 тыс. новых контейнерных площадок, а также прививать населению культуру раздельного сбора мусора.

Заслуженный эколог России Клара Романова назвала программу «в худшем случае бесполезной, а в лучшем — вредной».

«Региональные власти второй раз наступают на те же самые грабли, что и с предыдущей программой. У нас 62% отходов — это отходы промышленности и только 38% объемов относятся к ТКО. В программе нет ни слова про промышленные и строительные отходы. Во-вторых, исходя из документа, мы не выполняем поручение президента снизить объемы захоронения ТКО до 50% к 2030 году. Более того, захоронение предполагается на полигонах, стопроцентно отвечающих требованиям нормативов. Однако ни один полигон в Нижегородской области не соответствует этому критерию, а за пять лет привести их к нормативам невозможно», — отметила госпожа Романова.

Она напомнила, что строительство новых карт полигонов не снижает негативное воздействие на окружающую среду, а региональное управление Росприроднадзора через суд периодически приостанавливает деятельность полигонов, взыскивая многомиллионные компенсации экологического ущерба. «Новая программа по сути повторяет предыдущую, но в укороченном варианте. Единственный показатель, который был выполнен в предыдущие пять лет, — число контейнерных площадок. Кроме того, сегодня все региональные операторы фактически работают вне закона. Власти полгода не могли утвердить территориальную схему обращения с ТКО и новую программу, которая должна была действовать с 1 января 2025 года. Ее приняли в конце июня, и, очевидно, из-за этого документ готовился в спешке», — добавила эколог.

Роман Рыскаль