Кредитам сохраняют процент

Большинство крупнейших российских банков не торопятся снижать ставки по потребительским кредитам, несмотря на смягчение политики Центробанка. В июне регулятор прервал тянущуюся с осени 2024 года паузу и понизил ключевую ставку до 20%. Как пишут «Известия», после этого проценты по ссудам уменьшили только шесть игроков из топ-15. Среди них «Сбер», Газпромбанк, МКБ, Ак Барс Банк, ДОМ.РФ и банк «Санкт-Петербург». В среднем уровень полной стоимости кредита снизился незначительно — менее чем на 1%.

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30 июня зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что на грядущем заседании ключевую ставку могут снизить сразу более чем на 1%, если инфляция продолжит замедляться. До тех пор банки заняли выжидательную позицию, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Предстоящее заседание по ключевой ставке будет опорным. На нем может быть пересмотрен среднесрочный прогноз ключевой ставки, ожидается, что в сторону ограниченного смягчения. И вот только после публикации официального прогноза Банка России финансовые организации, возможно, начнут корректировать уже и ставки по кредитным продуктам, а не только по депозитным.

Сейчас банки по ставкам кредитования заняли скорее выжидательную позицию, чтобы убедиться в том, что действительно те словесные интервенции и отдельные комментарии представителей Центробанка, которые появлялись в СМИ, соответствуют тому, что будет наблюдаться ограниченное смягчение денежно-кредитной политики.

Снижение объема выданных кредитов говорит как раз об обратной связи. В 2024 году банки закладывали более оптимистичные макропредпосылки, не было риск-весов по матрице необеспеченных потребительских кредитов. Соответственно, в 2025-м регуляторная макроэкономическая среда гораздо в меньшей степени благоприятствует росту необеспеченного кредитования. И не только необеспеченного, макропруденциальные лимиты уже внедрены и в ипотеки, и в автокредитование. Здесь объемы рынка зависят от ключевой ставки, а не наблюдается обратной зависимости».

В то же время проценты по вкладам снизили все российские банки из топ-20. Как подсчитали эксперты Frank Media, средняя ставка по депозитам на шесть месяцев упала ниже 18%. За счет этого банки в текущей ситуации хотят компенсировать потери по новым потребительским кредитам, отмечает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Ключевая ставка опустилась на 1 процентный пункт. Доходность ОФЗ незначительно снизилась, даже в меньшей степени — 0,5-0,7 процентных пункта. И банки не торопятся опускать ставки по кредитам просто потому, что, помимо стоимости фондирования, которая во многом определяется доходностью ОФЗ и, соответственно, ключевой ставкой Банка России, есть еще стоимость риска. И в этом смысле большинство банков отмечает, что выдача дает более высокую стоимость рисков, в сравнении с теми, которые были еще три-шесть месяцев назад.

Даже если стоимость фондирования снижается за счет снижения ключевой ставки, параллельно возникает и рост стоимости риска. Важен и другой момент — что понижение процентных ставок в экономике будет не таким быстрым, как это планируют оптимисты. То есть, например, ключевой ставки в 18% мы можем достигнуть только осенью. При этом проценты по вкладам снижаются гораздо быстрее просто потому, что банкам нужно сократитьстоимость фондирования, тем самым повысить процентную маржу.

На обслуживание кредитов примерно у 40-50% заемщиков уходит больше 40% ежемесячного дохода. В этом смысле добавление кредитной нагрузки может иметь фатальный исход. И накопленный дисбаланс в экономике тоже сказывается. Доходный пул для обслуживания ссуд истончается, и банки это очень остро чувствуют, поэтому стараются более консервативно смотреть на новые выдачи не только с точки зрения уровня одобрения, но и с точки зрения доступности кредитов, то есть процентной ставки».

По данным Объединенного кредитного бюро, за прошлый год просрочка по потребительским кредитам в России взлетела в полтора раза, достигнув 150 млрд руб. В начале 2025-го банки также сообщали о росте доли проблемных ссуд сроком дольше чем на 90 дней. В портфелях организаций на апрель она превышала 10%.

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Александра Абанькова