Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредитам сохраняют процент

Когда смягчение монетарной политики отразится на финансовых продуктах

Большинство крупнейших российских банков не торопятся снижать ставки по потребительским кредитам, несмотря на смягчение политики Центробанка. В июне регулятор прервал тянущуюся с осени 2024 года паузу и понизил ключевую ставку до 20%. Как пишут «Известия», после этого проценты по ссудам уменьшили только шесть игроков из топ-15. Среди них «Сбер», Газпромбанк, МКБ, Ак Барс Банк, ДОМ.РФ и банк «Санкт-Петербург». В среднем уровень полной стоимости кредита снизился незначительно — менее чем на 1%.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

30 июня зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что на грядущем заседании ключевую ставку могут снизить сразу более чем на 1%, если инфляция продолжит замедляться. До тех пор банки заняли выжидательную позицию, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Предстоящее заседание по ключевой ставке будет опорным. На нем может быть пересмотрен среднесрочный прогноз ключевой ставки, ожидается, что в сторону ограниченного смягчения. И вот только после публикации официального прогноза Банка России финансовые организации, возможно, начнут корректировать уже и ставки по кредитным продуктам, а не только по депозитным.

Ипотечные ставки тянутся за ключевой

Сейчас банки по ставкам кредитования заняли скорее выжидательную позицию, чтобы убедиться в том, что действительно те словесные интервенции и отдельные комментарии представителей Центробанка, которые появлялись в СМИ, соответствуют тому, что будет наблюдаться ограниченное смягчение денежно-кредитной политики.

Снижение объема выданных кредитов говорит как раз об обратной связи. В 2024 году банки закладывали более оптимистичные макропредпосылки, не было риск-весов по матрице необеспеченных потребительских кредитов. Соответственно, в 2025-м регуляторная макроэкономическая среда гораздо в меньшей степени благоприятствует росту необеспеченного кредитования. И не только необеспеченного, макропруденциальные лимиты уже внедрены и в ипотеки, и в автокредитование. Здесь объемы рынка зависят от ключевой ставки, а не наблюдается обратной зависимости».

В то же время проценты по вкладам снизили все российские банки из топ-20. Как подсчитали эксперты Frank Media, средняя ставка по депозитам на шесть месяцев упала ниже 18%. За счет этого банки в текущей ситуации хотят компенсировать потери по новым потребительским кредитам, отмечает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Ключевая ставка опустилась на 1 процентный пункт. Доходность ОФЗ незначительно снизилась, даже в меньшей степени — 0,5-0,7 процентных пункта. И банки не торопятся опускать ставки по кредитам просто потому, что, помимо стоимости фондирования, которая во многом определяется доходностью ОФЗ и, соответственно, ключевой ставкой Банка России, есть еще стоимость риска. И в этом смысле большинство банков отмечает, что выдача дает более высокую стоимость рисков, в сравнении с теми, которые были еще три-шесть месяцев назад.

Даже если стоимость фондирования снижается за счет снижения ключевой ставки, параллельно возникает и рост стоимости риска. Важен и другой момент — что понижение процентных ставок в экономике будет не таким быстрым, как это планируют оптимисты. То есть, например, ключевой ставки в 18% мы можем достигнуть только осенью. При этом проценты по вкладам снижаются гораздо быстрее просто потому, что банкам нужно сократитьстоимость фондирования, тем самым повысить процентную маржу.

Как дорогие кредиты влияют на бизнес

На обслуживание кредитов примерно у 40-50% заемщиков уходит больше 40% ежемесячного дохода. В этом смысле добавление кредитной нагрузки может иметь фатальный исход. И накопленный дисбаланс в экономике тоже сказывается. Доходный пул для обслуживания ссуд истончается, и банки это очень остро чувствуют, поэтому стараются более консервативно смотреть на новые выдачи не только с точки зрения уровня одобрения, но и с точки зрения доступности кредитов, то есть процентной ставки».

По данным Объединенного кредитного бюро, за прошлый год просрочка по потребительским кредитам в России взлетела в полтора раза, достигнув 150 млрд руб. В начале 2025-го банки также сообщали о росте доли проблемных ссуд сроком дольше чем на 90 дней. В портфелях организаций на апрель она превышала 10%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

Новости компаний Все