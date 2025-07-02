Папа римский Лев XIV планирует посетить Турцию

В Ватикане прошла встреча папы римского Льва XIV и первой леди Турции Эмине Эрдоган. Во время беседы понтифик сказал, что хочет посетить Турцию и планирует визит на конец ноября.

«Турция — важная страна для христиан, но она также служит важным своеобразным мостом и играет важную роль в построении мира»,— сказал Лев XIV (цитата по Anadolu). Он напомнил, что в 2025 году исполняется 1700 лет со дня созыва Первого Никейского собора.

Эмине Эрдоган прибыла в Ватикан для участия в форуме «Экономика, основанная на братстве», который организовал Папский институт социальных наук. С папой римским она обсудила в том числе гуманитарный кризис в секторе Газа, борьбу с изменением климата и рост исламофобии.

В предыдущий раз папа римский посещал Турцию в 2014 году. Тогда же предыдущий понтифик Франциск предложил Константинопольскому патриарху Варфоломею организовать встречу по случаю 1700-летия Никейского собора.