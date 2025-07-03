Как болотистое кладбище для бедных стало пантеоном русской культуры

3 июля 1935 года в Ленинграде официально открылся музей-некрополь «Литераторские мостки» — место, где покоятся величайшие умы России. Как заболоченный погост для бедняков превратился в национальный памятник? История этого места — словно роман с неожиданными поворотами, где смешались слава, забвение и посмертная судьба тех, кто определил лицо русской мысли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Примерно так могло выглядеть Волково кладбище в 1756 году

Фото: AI Generated / Коммерсантъ Примерно так могло выглядеть Волково кладбище в 1756 году

Фото: AI Generated / Коммерсантъ

Болото, Радищев и «нехорошая слава»

Волковское кладбище возникло в 1756 году как скромный деревенский погост при церкви Иоанна Предтечи в Ямской слободе. Место было сырое, топкое, заливаемое разливами речки Волковки. Хоронили здесь в основном городскую нищету — без порядка, часто без обрядов, за могилами не следили. Слава у кладбища была дурная, и попасть сюда никому не хотелось.

Но в 1802 году здесь похоронили Александра Радищева — автора «Путешествия из Петербурга в Москву», дерзкого критика крепостничества, который то ли покончил с собой, то ли был доведен до отчаяния. Власти решили похоронить его тихо, на окраине, подальше от глаз. Однако могила Радищева неожиданно стала местом паломничества. Сюда приходили студенты, литераторы, вольнодумцы — те, кого позже назовут русской интеллигенцией. Они приносили цветы, говорили речи, спорили о будущем России. Так началась новая история Волковского кладбища, точнее, его северо-восточной части.

Надтрубные мостки и рождение некрополя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могилы Виссариона Белинского и Николая Добролюбова на «Литераторских мостках»

Фото: К. К. Булла / pastvu.com Могилы Виссариона Белинского и Николая Добролюбова на «Литераторских мостках»

Фото: К. К. Булла / pastvu.com

Название «мостки» появилось неслучайно: из-за болотистой почвы здесь прокладывали деревянные настилы, чтобы можно было пройти к могилам. Сначала участок, где хоронили литераторов, называли Надтрубными мостками — по имени одного из таких настилов.

В середине и второй половине XIX века здесь появились могилы Виссариона Белинского, Николая Добролюбова, Дмитрия Писарева — критиков, чьи идеи вдохновляли поколения. Их похороны собирали сотни людей, и постепенно за местом закрепилось название Литераторских мостков. Смерть 37-летнего Белинского в начале лета 1848 года пришлась на дождливое время. Уровень воды поднялся настолько, что гроб опускали в могилу, заполненную наполовину водой. Молчаливая процессия буквально шла по мосткам, проложенным на необустроенном тогда еще кладбище вместо обычных дорожек.

Здесь произносились самые горячие и горькие, иногда странные, речи. Литераторы вообще склонны к драматизации, особенно когда речь идет о смерти совсем молодых. Когда в возрасте 25 лет от острого туберкулеза умер Добролюбов, на его могиле было пролито много искренних слез.

«Какого человека мы потеряли,— говорил в своей речи Чернышевский,— ведь это был талант. А в каких молодых летах он кончил свою деятельность, ведь ему было всего двадцать шесть лет, в это время другие только учиться начинают… Добролюбов умер от того, что был слишком честен». Автора этих слов Николая Чернышевского после его смерти в 1889 году от кровоизлияния в мозг похоронят не на Литераторских, а в его родном Саратове.

Проход по билетам, процессия из тайных агентов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила Ивана Тургенева у северной стены Спасской церкви. В 1938-м могилу с бюстом перенесли на «Литераторские мостки»

Фото: Журнал «Наше наследие»,№ 14,1990 г. / pastvu.com Могила Ивана Тургенева у северной стены Спасской церкви. В 1938-м могилу с бюстом перенесли на «Литераторские мостки»

Фото: Журнал «Наше наследие»,№ 14,1990 г. / pastvu.com

Судьба распорядилась так, что многие великие писатели завещали похоронить себя именно здесь. Иван Тургенев, умирая в 1883 году в Париже, просил лечь рядом с Белинским. Его друг, художник Боголюбов, вспоминал, что Тургенев ждал решения Полины Виардо: «Ежели бы она сказала, что фамильный склеп на Монмартре соединит их навсегда, Тургенева Россия не получила бы». Но Виардо промолчала — и гроб с телом писателя привезли в Петербург.

Похороны Тургенева стали событием необычайным. Гроб с телом писателя доставили из Франции на Варшавский вокзал, откуда многотысячная процессия двинулась к Волкову кладбищу. В этой процессии было немало государевых людей, людей тайных и явных агентов. Власти ожидали беспорядков с политической окраской, и контроль был усиленным. В переполненной церкви панихиду служил епископ Ладожский Сергий в сослужении архимандритов. Попасть внутрь можно было только по билетам — случай для православного богослужения исключительный.

Над могилой говорили речи: Дмитрий Григорович, Алексей Плещеев, ректор Петербургского университета Бекетов, профессор Муромцев. Венков было столько, что они не помещались у могилы. Запомнились современникам трогательные надписи: «Автору “Муму”» от общества покровительства животным, «Любовь сильнее смерти» от женских педагогических курсов, «Незабвенному учителю правды и нравственной красоты» от юридического общества.

После Тургенева Литераторские мостки стали местом притяжения для литературного Петербурга. Салтыков-Щедрин, скончавшийся в 1889 году, также завещал покоиться «близ Белинского». Так сложился уникальный пантеон, где критики, писатели и ученые обрели вечное соседство. Здесь лежат литераторы Николай Лесков, Глеб Успенский, Александр Куприн, Семен Надсон, ученые Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Николай Миклухо-Маклай, Александр Попов.

Кладбище становится музеем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. Вид входа на Волково кладбище и «Литераторские мостки»

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ 1930-е годы. Вид входа на Волково кладбище и «Литераторские мостки»

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ

К началу XX века Литераторские мостки уже были не просто кладбищем, а мемориалом русской культуры. В 1935 году советские власти, уничтожая многие «буржуазные» некрополи, решили сохранить это место. Его превратили в филиал Музея городской скульптуры. В советское время сюда начали свозить останки с других погостов, спасая их от забвения. Получился своеобразный архив под открытым небом — не парадный мемориал, а сборник разных эпох, перемешанных в случайном порядке.

Сюда перенесли останки Александра Блока, Ивана Гончарова, Николая Помяловского (хотя в некоторых случаях — только надгробия, а не сами останки). Доминантой некрополя осталась церковь Воскресения Словущего, построенная архитектором Старовым в 1782–1785 годах. Строгое одноэтажное здание с широким и низким куполом, маленькой главкой и двухъярусной колокольней над входом — памятник раннего русского классицизма. Интересно, что само название церкви как будто напоминает о словах, которым многие из упокоенных здесь посвятили свою жизнь, на самом деле «словущий» образовано от глагола «слыть» — быть известным.

Дальше — тишина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей-некрополь «Литераторские мостки» в наши дни

Фото: Андрей Бок / РИА Новости Музей-некрополь «Литераторские мостки» в наши дни

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Сегодня Литераторские мостки — это около 500 памятников, представляющих исторический и культурный интерес. Здесь есть и настоящие шедевры, и скромные плиты — последних, кажется, все-таки больше. Один из самых известных памятников — кенотаф Александра Радищева, могила которого утрачена, памятник установлен над несуществующей могилой.

Писатель Николай Лесков при жизни указал в завещании, что хочет быть похоронен без надгробия, только с деревянным крестом. После смерти Лескова в 1895 году на его могиле установили металлический крест, рядом похоронили сына и невестку писателя.

Советский артист Петр Вельяминов, потомок старинного дворянского рода, умер в 2009 году и похоронен на «Литераторских мостках». Надгробие представляет собой массивный крест из серого гранита, на лицевой стороне которого расположена мозаичная икона со святым Кириллом Белозерским.

Мемориал циркового артиста Вильямса Труцци выполнен из красного гранита. В нише стелы расположен барельеф Труцци: он сидит на спине цирковой лошади. В углах постамента с цветником две артистки цирка грациозно прогибают шеи и упираются передними ногами в гранитный камень.

На Литераторских мостках сегодня — тишина, тени старых деревьев и ощущение заброшенности, в которой кажется, что время остановилось. Сегодня «Мостки» — официально музей, тропинки зарастают, таблички тускнеют, а редкие посетители больше похожи на случайных прохожих.

Анна Кашурина