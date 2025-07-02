Китайские фьючерсы выходят на биржу

Мосбиржа запустит фьючерсы на акции Xiaomi и Tencent. Финансовые операции с этими инструментами станут доступны 8 июля, сообщили в пресс-службе торговой площадки. Лот на Tencent составит 10 акций, на Xiaomi — 100 акций. Котировка будет в гонконгских долларах за лот. Расчеты по фьючерсным контрактам запустят в рублях. Для каждого одновременно будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. У первых июльских контрактов исполнение назначено на сентябрь и декабрь 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

Азиатские фьючерсы вполне могут заменить европейский рынок акций, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Возможностей для расширения бизнеса Московской биржи сейчас не так много. Это связано с тем, что у нас есть ограничения по санкциям, а также нежелание ностранных компаний проводить листинги, IPO или SPO. Тем не менее спрос на зарубежные активы существует. Он всегда встречает предложение. Одним из таких вариантов является торговля расчетными фьючерсами.

Подобные фьючерсы на американские или европейские акции сейчас, скорее всего, невозможны, но обмен данными с азиатскими биржами у нас налажен. Выходом является размещение фьючерсов на акции известных компаний, как, например, Xiaomi. Поэтому спрос наверняка будет. Биржа приобретет дополнительный источник комиссионных доходов, брокеры также получат свою комиссию, а россияне смогут участвовать в доходах от бизнеса крупных известных компаний, продукцией которых они пользуются. Соответственно, все в выигрыше.

И, возможно, это даже более простой вариант, чем покупать акции на зарубежных площадках, сталкиваться с проблемами расчетов, вывода и перевода денег»

Как отметили в пресс-службе Мосбиржи, после появления новых фьючерсов на китайские компании число контрактов с иностранными ценными бумагами в качестве базового актива достигнет 16. При этом с начала 2025 года объем торгов этими инструментами на рынке составил 1 трлн руб., а число активных клиентов превысило 66 тыс. человек. Фьючерсы — популярный финансовый инструмент, который помогает разнообразить портфель инвестора, говорит управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов: «Спрос есть. Бумаги такие уже торгуются. Alibaba, Baidu — Мосбиржа давно выпускала на них фьючерсы.

Если вспомнить период до начала СВО, когда в России активно торговались иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже, спрос на китайские АДР был сопоставим со спросом на американские акции, на какие-то европейские компании. Поэтому с точки зрения диверсификации рисков для российских инвесторов, это востребованная вещь. Понятно, что это не такие объемы, как спрос на Сбербанк или "Газпром", условно говоря, но для отдельной ниши инвесторов это инструмент, которым активно будут пользоваться».

В первом полугодии 2025 года инвесторам стали доступны шесть новых типов фьючерсов. Однако высоким спросом пользуются лишь контракты на биткойн. Интерес к криптовалютному инструменту остается стабильным с первого дня торгов. Несмотря на потенциальную привлекательность и волатильность этих активов, ликвидность фьючерсов остается низкой, отмечали аналитики Альфа-банка.

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Леонид Пастернак