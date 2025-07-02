Областной Сабантуй пройдет 6 июля на территории Сысертского округа

Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй в Свердловской области состоится 6 июля на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково (Сысертский городской округ). На празднике будет представлена культурная программа с участием национальных коллективов республик Татарстан, Башкортостан и артистов из Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сабантуй — ежегодный народный праздник татар и башкир, означающий окончание весенних полевых работ. На нем гостям предлагается ближе познакомиться с традициями и особенностями народов: поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать национальные блюда. Последний раз Сабантуй проводился в Свердловской области три года назад, в 2022 году.

Ожидается, что мероприятие соберет более 30 тыс. гостей. По словам заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина, гостей ждет насыщенная культурная программа. На главной сцене выступят Уральский государственный академический русский народный хор, Государственный ансамбль песни и танца республики Татарстан «Агидель», артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и ансамбль танца «Уралтау».

На праздник приглашены раис республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель регионального отделения «Ассамблея народов России» республики Башкортостан Кульсарина Галинуровна и депутат государственного Собрания-Курултая республики Башкортостан.

На празднике будут представлены 17 национальных площадок, которые будут открыты в течение всего праздника с 10:00 до 18:00. В их числе этнографическое пространство «Уральское подворье», где развернется ярмарка ремесел, а мастера покажут ткачество, резьбу по дереву и гончарное дело. Гости смогут попробовать блюда уральской кухни и познакомиться с бытом типичного уральского жилища. Помимо культурной программы, на Сабантуе пройдут скачки и спортивные соревнования, включая традиционную борьбу корэш.

Для удобства посетителей будет усилено расписание движения автобусов до места проведения праздника.

Екатерина Кирксова