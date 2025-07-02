Вячеслав Гладков: «За пять лет вложения в Белгородскую область превышают 1 трлн»

С 2021-го по 2025 год инвестиции в экономику Белгородской области превысят 1 трлн руб., сообщил в интервью РБК губернатор Вячеслав Гладков.

«Инвестиции выросли даже по итогам 2024 года. 1 трлн руб. — достаточно серьезная цифра для нашего, не самого большого в Российской Федерации, региона»,— отметил Вячеслав Гладков.

За последние четыре года вложения в экономику области составили 818,8 млрд руб. 168,8 млрд руб. было инвестировано в 2021-м, 196,7 млрд — в 2022-м, 212,2 млрд — в 2023-м и около 241,1 млрд — в 2024 году. В 2025-м власти региона рассчитывают привлечь еще 265 млрд руб. инвестиций.

Совместно с федеральным центром разработан комплекс мер поддержки предприятий, которые находятся в приграничье и пострадали от атак ВСУ. Таким образом удается сохранять производство и рабочие места.

Например, в 2024 году шебекинские предприятия в натуральных показателях нарастили выпуск продукции на 30%, а Белгородская область в целом достигла самого высокого в своей истории объема производства свинины — более 1 млн т.

«Это абсолютно героические усилия и удивительные результаты. Даже в мирные годы таких результатов не было»,— подчеркнул глава региона.

Юрий Голубь