В ярославские школы привезли новые учебники по истории

Для школ Ярославской области закупают новые учебники по истории, которые разработали помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик РАН Александр Чубарьян. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Ярославскую область прибыли учебники для 5-х, 6-х и 7-х классов, разработанные в соответствии с новой федеральной образовательной программой.

«Представители муниципальных образований уже начали забирать издания со склада в Ярославле»,— уточнили в правительстве области.

«Ъ» сообщал, что обучение по единым для всей страны учебникам истории в средней школе начнется с 1 сентября 2025 года. По словам господина Мединского, в разработке материалов «участвовало почти 50 ученых». Господин Чубарьян пояснял, что особое внимание авторы уделили роли России в мировой истории, а в новой версии издания для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России.

Всего для школ Ярославской области закупят 200 тыс. учебников по всем предметам, поступили в регион к настоящему моменту — 79 тыс.

Алла Чижова