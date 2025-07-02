В Ростовской области увековечили память четырех советских летчиков

В Верхнедонском районе Ростовской области установили памятник четырем советским летчикам, погибшим 18 июля 1942 года, после того как поисковики и музейные работники сумели установить их личности по найденным осенью 2024 года обломкам самолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, осенью 2024 года южнее х. Дубровского участники поискового отряда обнаружили останки сбитого советского самолета с полным набором номеров борта и двигателей. Сотрудники местного музея нашли в архивах отчет о боевой работе 113-й авиадивизии за июль 1942 года. В документе указывалось, что в 836-м авиационном полку дальнего действия погиб экипаж в составе четырех человек, включая пилота.

По результатам поисковой работы, замглавы региона Михаил Корнеев вручил работникам историко-краеведческого музея Верхнедонского района и участникам поискового отряда «Донской» им. Анатолия Калинина приветственные адреса губернатора области.

В мае в х. Солонцовском был открыт мемориал в честь советских авиаторов, погибших на территории Верхнедонского района.

Валентина Любашенко