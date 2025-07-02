Определен подрядчик для строительства поликлиники в Кировском районе

Проектированием и строительством поликлиники в Кировском районе займется пермское ООО «Парма», сообщает пресс-служба краевого минстроя. Трехэтажное здание больницы разместится на ул. Светлогорской. Она будет рассчитана на 200 посещений в смену. Разработка проектной документации начнется в этом году. Планируется, что объект будет построен в рамках краевой Адресной инвестиционной программы в 2028-м.

По данным ведомства, в составе поликлиники кроме кабинетов приема врачей-терапевтов и узких специалистов будет предусмотрена женская консультация, блок физиотерапии, помещения для оказания неотложной помощи с отдельным входом. Также жителям района будет доступен блок рентгенодиагностики на три рабочих места, кабинетами флюорографии и маммографии.

Конкурс на право проектирования и строительства поликлиники с женской консультацией в Кировском районе Перми объявили в мае 2025 года. Максимальная цена контракта была назначена в размере 838,6 млн руб.